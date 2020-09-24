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Aktüel TGSP 4. Anadolu Bölge STK Buluşmaları, 26 Eylül'de Ordu'da yapılacak
Aktüel

TGSP 4. Anadolu Bölge STK Buluşmaları, 26 Eylül'de Ordu'da yapılacak

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek programın teması, "STK'larda Gelecek Vizyonu" olarak belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:34:49 -
TGSP 4. Anadolu Bölge STK Buluşmaları, 26 Eylül'de Ordu'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 4. Anadolu Bölge STK Buluşmaları, 26 Eylül'de Ordu'da yapılacak.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, STK temsilcilerinin tecrübelerini paylaşarak ortak projelere imza attığı üye buluşmalarına bu yıl Ordu ev sahipliği yapacak.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek programın teması, "STK'larda Gelecek Vizyonu" olarak belirlendi.

4. Anadolu Bölge STK Buluşmaları, 26 Eylül'de Ordu Boztepe Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Ustaosmanoğlu, üye buluşmalarının detaylarını paylaştı.

Anadolu Buluşmaları'yla STK temsilcilerinin buluşup tecrübelerini paylaşabildiği bir ortamın oluşmasının, gençler için yeni fikir ve projelerin geliştirilmesinin sağlanması için önemini vurgulayan Ustaosmanoğlu, "Biz TGSP olarak STK temsilcilerinin buluşmaları, birlikte hareket etmeleri ve deneyimlerini paylaşmaları için çatı kuruluşu görevi üstlenen bir kurumuz. Anadolu Buluşmaları'yla İstanbul ve Anadolu'nun tecrübelerini sentezleyerek güçlü projeler geliştirilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


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