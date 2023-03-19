TGRT'den kovulan Mehmet Ali Birand yetiştirmesi Ekrem Açıkel hak ettiği yeri buldu!

TGRT Ana Haber'de, iktidarı sol ideoloji kafasıyla her bültende hedef alan ve bir süre önce kovulan Ekrem Açıkel, hak ettiği yeri buldu.

Açıkel, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'ye geçtiğini duyurdu.

28 Şubatçılara yayınlarında destek veren Mehmet Ali Birand'ın yetiştirdiği Ekrem Açıkel, gelişmeyi Twitter hesabından paylaştı.

Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

Dostlar, güzel bir haberim var “Ne zaman döneceksin?” Hep sordunuz. Vuslat artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13’te ilk bülten için “vira bismillah” diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…

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