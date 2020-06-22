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Spor

TGESF'den 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına satranç turnuvası

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:47:09 -
TGESF'den 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına satranç turnuvası

ANKARA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, görme engelli bireylerin katılabileceği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Online Ödüllü Satranç Turnuvası'nın, 14 Temmuz Salı günü düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anısına federasyonumuza bağlı görme engelli bireylerin katılacağı on-line satranç turnuvası düzenlenecektir. Turnuva sonucunda birinci olacak sporcuya eşofman ile satranç takımı, ikinci sporcuya tişört, şort ile satranç takımı, üçüncü olacak sporcuya da tişört ile satranç takımı hediye edilecektir." denildi.

Organizasyona kayıtlar, "Lichess.org" web sitesi üzerinden 9 Temmuz 2020 Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.


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