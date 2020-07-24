  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

TFL Altekma, Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:28:33 -
TFL Altekma, Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilya'nın Sada Cruzeiro Volei takımından smaçör Hugo Hamacher Silva ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İzmir'e gelen 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalandığı ve kendisinin takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hugo, Efeler Ligi'nin kalitesini ve sertliğini bildiğini, İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarından bilgi aldığını dile getirdi.

Ligin bu sezon daha zor geçeceğini kaydeden oyuncunun, "Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. TFL Altekma'ya gelmekle kariyerimin en isabetli kararını verdiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla çabuk kaynaştım ve yabancılık hissetmedim. Birlikte güzel bir ekip ruhu oluşturup, başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancım tam." ifadelerini kullandığı aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı