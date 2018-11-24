TFF'yi hedef alan Mustafa Cengiz'den zehir zemberek açıklama

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, saat 14:00’te olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açıklama yaptı. Cengiz, "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır. TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Taraftarımızın önünde hak gaspı yapılmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Türk sporunun barış, dostluk içinde adalet beklentimizi tekrarladık. Rakibe saygı, kendine saygıdan uzaklaşmadık. Rakiplerimize ve TFF'ye hep dostluk mesajları verdik. Ne yazık ki bu yaklaşımımız zayıflık, acizlik olarak algılandı. Bu samimi yaklaşımımız hak ettiği karşılığı görmedi.

Hata değil kasıt görüyoruz

Türkiye'de VAR uygulaması başladığı Süper Kupa maçından bu yana açıkça Galatasaray aleyhine düzenli haksızlıklar yapıldı. Ne hedeflenmektedir? VAR'la ilgili 2. madde açıktır, hakem kararsız kalmamalıdır, VAR kontrolünü yapmalıdır. Aklıselim hiçbir insanın kabul edemeyeceği haksız kararın korkmadan 10 binlerce seyirci önünde verilmesinin nasıl bir anlamı vardır? Hata değil kasıt olarak görüyoruz. Maçın 87. dakikasında oyuncumuza yapılan faulde VAR'a gidilmedi, Fırat Aydınus VAR'dan bakmaya tenezzül etmedi. VAR kayıtlarını istedik, ceza almadık. Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında yine VAR kararı alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi. Yaklaşık 4 dakika kulaklıkla konuştu. Kararından dönmedi. Tekrarlardan görüldü ki açıkça penaltı değildi.

TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir

Dürüstlük şeffaflık gerektirir. Bunlar maalesef karşılığını bulamamıştır. VAR konuşmalarının hemen açıklanmasını bekliyoruz. Bu yapılmazsa FIFA nezdinde harekete geçilecektir. Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek derhal hakemliği bırakmalıdır. Güvenilirliği tartışılan TFF bu durumun baş sorumlusudur. Futboleaks belgeleri niye yok sayılmaktadır. Bu federasyon Milli Takım'ı 3. lige düşürmüştür. Tüm kararları tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kuruma dönüşmüştür. TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir. Camiamız kışkırtmalara karşı uyanık olmalıdır. Geriye çekilmeyeceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok."