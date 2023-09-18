TFF’nin kararı bekleniyor! 2. lig maçında fıkra gibi olay

Fethiye İlçe Stadı'nda ligin üçüncü haftasında oynanan Fethiyespor-Kastamonuspor maçında konuk takımın 22 yaşındaki Yusuf Talum isimli oyuncuyu ilçeye getirmemesine rağmen varmış gibi 18 kişilik maç listesine alarak büyük bir skandala imza attığı tespit edildi. Kastamonuspor’un lig statüsündeki genç oyuncu kurallarını sağlayamaması nedeniyle maç öncesi listesi onaylanmayınca Fethiye’ye hiç gelmeyen Yusuf Talum’un son anda listeye eklendiği öğrenildi.

Olayı tespit eden Fethiyespor, Avukat Bora İmadoğlu aracılığıyla Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği müracaatında, "Tarafımızca maç sonrası yapılan incelemelerde Kastamonuspor kulübünün 2 forma nolu Yusuf Talum adlı oyuncusunun takımla beraber olmadığı, kamera görüntüleri tarafımızca incelendiğinde de görülebileceği üzere soyunma odasında da bulunmadığı ve hatta Fethiye’ye bile getirilmediği tarafımızca tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

FETHİYE'YE HİÇ GETİRİLMEDEN MAÇ LİSTESİNDE ADI YER ALDI

"Oyuncu ile arkadaş olan takım oyuncularımızın maç sonrası oyuncuyu arayıp konuştuklarında oyuncunun İnegölspor’a transfer olma durumu olduğu için Fethiye’ye getirilmediği futbolcu tarafından da beyan edilmiştir" diyen Fethiyespor'un başvurusunda, "Nitekim iş bu dilekçemize ekli olarak sunmakta olduğumuz futbolcu Yusuf Talum tarafından da bu husus açıkça beyan edilmiştir. Rakip kulübün maç öncesinde esame listesini sistemden neden bir türlü onaylatamadığı ve sonrasında ise kadro uygunluğunu sağlamak amacıyla sahayı bırakın şehirde bile bulunmayan bir oyuncuyu listeye yazarak bu sorunu çözdüğü bu şekilde anlaşılmıştır. Hakem kontrollerinde ise muhtemelen başka bir oyuncuyu ya da kişiyi göstererek hakemi yanıltmışlardır" denildi.

YUSUF TALUM DA KABUL ETTİ

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Kastamonuspor'un maçın oynandığı dönemdeki oyuncusu Yusuf Talum da Futbol Federasyonu'na dilekçe vererek Fethiye’ye hiç gitmediği halde kadroda yer aldığını belirtti. Yusuf Talum, TFF'den gereğinin yapılmasını istedi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, konuyla ilgili, "Kastamonuspor hakkında Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'na başvurduk. Sonuç bekliyoruz. Her şey dilekçemizde anlatıldığı gibidir. Fethiye’ye getirilmeyen futbolcu varmış gibi gösterilmiştir. Bu maçın Fethiyespor adına hükmen galibiyetle sonuçlanması gerekir" dedi.