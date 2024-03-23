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Spor TFF'den Süper Kupa açıklaması
Spor

TFF'den Süper Kupa açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-23 09:23:00 - 2024-03-23 09:24:45
TFF'den Süper Kupa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının ertelenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının tarihiyle ilgili açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

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