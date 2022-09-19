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Spor TFF'den Sergen Yalçın iddiasına cevap
Spor

TFF'den Sergen Yalçın iddiasına cevap

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 21:17:00 -
TFF'den Sergen Yalçın iddiasına cevap

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirileceği iddialarına, TFF'den açıklama geldi.

"Böyle bir konu yok"

Riva'da kamp yapan A Milli Takım'ı takip eden TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddialarını yalandı. Altıntop yaptığı açıklamada, "Böyle bir konu yok." dedi.

"Çok teklif geldi"

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Sinan Engin, Sergen Yalçın için, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.

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