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Spor TFF'den Özdemir açıklaması
Spor

TFF'den Özdemir açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğü iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 12:44:00 -
TFF'den Özdemir açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğü iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalında ve sosyal medyada, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in Bodrum'da bir otelde, Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas ve eski TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile bir görüşme yaptığına dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. İddia edildiği gibi, Sayın Burak Elmas'ın bulunduğu bir görüşme kesinlikle olmamıştır. Kaldı ki, federasyon başkanımız, her zaman, her kulüp başkanı ile olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas ile de her ortamda görüşebilir. Güven ortamını bozmaya yönelik, üzerine senaryolar üretilen, bu tarz mesnetsiz iddiaların Türk futboluna hiçbir faydasının olmadığı aşikardır."

 

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