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Spor TFF'den O hakemle ilgili flaş karar!
Spor

TFF'den O hakemle ilgili flaş karar!

Beşiktaş'ın Gaziantep'te oynadığı maçta verdiği kararla gündeme oturan FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, kızağa çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:47:00 -
TFF'den O hakemle ilgili flaş karar!

Beşiktaş'ın Gaziantep'te oynadığı maçta verdiği kararla gündeme oturan FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan, kızağa çekildi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF maç vermedi

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında rakibine kafa atan N'Koudou'ya VAR'ın çağırmasına rağmen sarı kart veren Atilla Karaoğlan'a, 16. haftada maç verilmedi.

Karaoğlan, geçen hafta TFF tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer almıştı.

Haftanın hakemleri;

Fenerbahçe-Hatayspor : Sarper Barış Saka

Karagümrük-Trabzonspor : Ümit Öztürk

Sivasspor- Galatasaray : Erkan Özdamar

Beşiktaş-Adana Demirspor : Ali Şansalan

Ankaragücü-Ümraniyespor : Mustafa Kürşad Filiz

Başakşehir-Antalyaspor : Halil Umut Meler

Alanyaspor-Kayserispor : Tugay Kaan Numanoğlu

İstanbulspor-Kasımpaşa : Suat Arslanboğa

Giresunspor-Gaziantep FK : Zorbay Küçük

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