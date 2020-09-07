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Spor TFF'den Mustafa Berzan Tekbaş için başsağlığı mesajı
Spor

TFF'den Mustafa Berzan Tekbaş için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:33:15 -
TFF'den Mustafa Berzan Tekbaş için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Konyaspor'un 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Haziran ayında Alanya'da denize girerken boğulma tehlikesi geçiren Konyaspor'un 19 yaş altı takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş'ın 2,5 aydır hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Berzan Tekbaş'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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