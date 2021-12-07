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Spor TFF'den, Galatasaray'a sert cevap
Spor

TFF'den, Galatasaray'a sert cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına resmi internet sitesinden yazılı bir bildiriyle yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:24:00 - 2021-12-07 16:25:30
TFF'den, Galatasaray'a sert cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına resmi internet sitesinden yazılı bir bildiriyle yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır." denildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yanıt verdi.

İşte o açıklama:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip millî bir kurumdur.

TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.

Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız.

Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir.

Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur.

Sayın Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim.

Kamuoyuna saygılarımla.

Nihat Özdemir
TFF Başkanı"

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ilişkin, "Bu iş böyle giderse, sadece biz değil tüm büyük kulüplerin de bu önlemleri alacağı konusunda şüphem yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etmiyorum. Bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. Kulüplerin iradesine rağmen bunu sürdürdüklerini söylüyorum. Daha net bir şey söyleyemem." demişti.

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