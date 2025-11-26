TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Eren Elmalı'nın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1. E.2025/747 - K.2025/713

Futbolcu Adil Demirbağ’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/673 - K.2025-2026/750 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Adil Demirbağ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2025/749 - K.2025/714

Futbolcu Alberk Koç’un PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/686 - K.2025-2026/763 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Alberk Koç’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

3. E.2025/750 - K.2025/715

Futbolcu Ali Aytemur’un PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/748 - K.2025-2026/825 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Aytemur’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

4. E.2025/751 - K.2025/716

Futbolcu Ali Emre Yanar’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/667 - K.2025-2026/744 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ali Emre Yanar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/751 - K.2025/717

Futbolcu Barış Timur’un PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/679 - K.2025-2026/756 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Barış Timur’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

6. E.2025/763 - K.2025/718

Futbolcu Burak Asan’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/744 - K.2025-2026/821 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Asan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/764 - K.2025/719

Futbolcu Çağlayan Menderes’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/738 - K.2025-2026/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Çağlayan Menderes’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

8. E.2025/765 - K.2025/720

Futbolcu Celil Yüksel’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/670 - K.2025-2026/747 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Celil Yüksel’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

9. E.2025/766 – K.2025/721

Futbolcu Emre Kaplan’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/708 - K.2025-2026/785 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Emre Kaplan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

10. E.2025/767 - K.2025/722

Futbolcu Enes İşik’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/720 - K.2025-2026/797 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Enes İşik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/771 - K.2025/723

Futbolcu Erhan Çelenk’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/745 - K.2025-2026/822 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Erhan Çelenk’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

EREN ELMALI KARARI

12. E.2025/772 - K.2025/724

Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

13. E.2025/775 - K.2025/725

Futbolcu Furkan Bekleviç’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/668 - K.2025-2026/745 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Furkan Bekleviç’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/777 - K.2025/726

Futbolcu Hakan Yeşil’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/698 K.2025-2026/775 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hakan Yeşil’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/779 - K.2025/727

Futbolcu Hüsamettin Yener’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/717 - K.2025-2026/794 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hüsamettin Yener’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

16. E.2025/784 - K.2025/728

Futbolcu Kadir Seven’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/691 - K.2025-2026/768 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kadir Seven’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/785 - K.2025/729

Futbolcu Kerem Kayaarası’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/664 - K.2025-2026/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kerem Kayaarası’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

18. E.2025/786 - K.2025/730

Futbolcu Mert Önal’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/714 - K.2025-2026/791 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Önal’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/789 - K.2025/731

Futbolcu Muhammed Birkan Tetik’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/722 - K.2025-2026/799 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Birkan Tetik’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/790 - K.2025/732

Futbolcu Muhammed Taha Güneş’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/660 - K.2025-2026/737 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Taha Güneş’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/792 - K.2025/733

Futbolcu Murat Cem Akpınar’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/712 - K.2025-2026/789 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Murat Cem Akpınar’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/793 - K.2025/734

Futbolcu Mustafa Alptekin Çaylı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/702 - K.2025-2026/779 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mustafa Alptekin Çaylı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/794 - K.2025/735

Futbolcu Nazım Sangare’nin PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/661 - K.2025-2026/738 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Nazım Sangare’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

24. E.2025/797 - K.2025/736

Futbolcu Osman Ertuğrul Çetin’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/718 - K.2025-2026/795 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Osman Ertuğrul Çetin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

25. E.2025/798 - K.2025/737

Futbolcu Salih Malkoçoğlu’nun PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/672 - K.2025-2026/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Salih Malkoçoğlu’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/800 - K.2025/738

Futbolcu Tolga Kalender’in PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/699 - K.2025-2026/776 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Tolga Kalender’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/802 - K.2025/739

Futbolcu Uğur Kaan Yıldız’ın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/663 - K.2025-2026/740 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Uğur Kaan Yıldız’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

28. E.2025/803 - K.2025/740

Futbolcu Üzeyir Ergün’ün PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/689 - K.2025-2026/766 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Üzeyir Ergün’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nın 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.