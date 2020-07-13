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Spor

TFF'den Futsal Ligi kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 sezonu şampiyon ilen edilmeden mevcut puan sıralamasına göre tescil edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:19:14 -
TFF'den Futsal Ligi kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen Futsal Ligi ile ilgili kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Futsal Ligi'nde 2019-2020 sezonunun oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, kupa, madalya ve ödüllerinin verilmemesine karar verildiği bildirildi.

Futsal Ligi play-off grubunda mücadele etme hakkı kazanan 8 takımın 1 ve 2. eleme gruplarında oynadıkları grup maçları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında genel gol averajı ile üstün olan Piyalepaşa Kulübü'nün UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takım olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.

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