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Gündem TFF'den Digiturk açıklaması: Ödemeler yapılmadı
Gündem

TFF'den Digiturk açıklaması: Ödemeler yapılmadı

TFF, Digiturk'un 2020-2021 sezonuna ilişkin yükümlü olduğu ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:10:00 - 2020-12-18 22:57:28
TFF'den Digiturk açıklaması: Ödemeler yapılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayın kuruluş tarafından ödemeler konusunda yapılan açıklamaların ardından resmi sitesinden bir açıklama yaptı. TFF, yayıncı kuruluşun, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmediğini bildirdi.

TFF'den açıklama

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin ortak kamuoyu duyurusu ile akabinde yayıncı kuruluş Digiturk beIN MEDIA GROUP'un yaptığı açıklama Federasyonumuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir. Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020/21 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi, Digiturk beIN MEDIA GROUP, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir.

Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu "Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir" yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde Federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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