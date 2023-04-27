TFF’den deprem bölgesi için yeni proje

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve GoArt Metaverse, şubat ayında Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaraları sarmak amacıyla yeni bir iş birliğine imza attı. TFF’nin başlattığı ‘Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası’ bünyesinde hayata geçirilen projeden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak. Proje kapsamında ilk olarak GoArt Metaverse platformu üzerinden 3D olarak tasarlanan bir sanal alan yaratıldı. GoArt Metaverse App’i içerisinde oluşturulan bu alanda TFF Müzesi, Omuz Omuza Sahası, 6 Şubat Anıtı, çevre düzenlemesi ve penaltı oyunundan oluşan sanal alanlar yer alacak. Bu evren ve oyun kurgusu içerisinde bağış sistemi kuruldu. Projenin detayları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Goart Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in de katılımlarıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Futbolun gücünü elimizden gelen her vesileyle iyilik için kullanmalıyız”

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi ile çok büyük can kayıpları yaşandığını belirterek, “Yaraları sarmak için biz de tüm camiamızla birlikte “bir olduk”. Tıpkı ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’nın dediği gibi; “Memleket isterim ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun.” dedik. Futbol, dünyanın en popüler oyunu. Böyle zamanlarda futbolun gücünü elimizden gelen her vesileyle iyilik için kullanmalıyız dedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için “omuz omuza” verdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart gecesi başlattığımız kampanya canlı yayınlarla milyonlara ulaştı. Camiamızın ortaya koyduğu bu birliktelik toplumsal birlikteliğe dönüştü. Futbolumuzda sadece kötü günlerde değil, her gün bu birlikteliği görmeye ihtiyacımız var.” dedi.

“GoArt ortaklıyla tüm geliri ‘omuz omuza’ kampanyamıza aktırılacak yeni bir proje ekliyoruz”

Omuz Omuza kampanyasında toplanan bağışlarla, 4000 konteyneri Mayıs’ın ilk yarısında ihtiyaç sahiplerine teslim etmiş olacaklarını kaydeden Büyükekşi, “Toplamda ise 7000 konteyner hedefimiz var. Ama yeterli değil, devam etmeliyiz. Diğer taraftan, omuz omuza kampanyamız sadece bir gece ile sınırlı kalmayacak demiştik. 15 Haziran’a kadar sürdüreceğimizin sözünü vermiştik. İşte bugün de; tüm geliri kampanyamıza aktarılacak yeni bir proje ekliyoruz. Proje ortağımız GoArt firması, 2017 yılından bu yana kurgusal evrenler inşaa ediyor. Dünyanın ilk metaverse kentini Elazığ’ın tarihi yerlerinden Harput’ta kuran ve dünya çapında ödül alarak sınırları aşan bir firma. Geliştirdiği artırılmış gerçeklik platformuyla gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki boşluğu kapatan GoArt, bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeyi şimdi de depremzedelerimizin yararına kullanıyor.” şeklinde konuştu.

GoArt ile birlikte bu defa herkesi, teknolojik olarak yeni bir alan olan ve federasyonlar ya da spor kulüpleri özelinde dünyada pek az örneği görünen bir metaverse alanına davet ettiklerinin altını çizen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü burada geçireceğiniz zaman omuz omuza için desteğe dönüşecek. Bu metaverse içerisinde TFF Müzesi, depremde hayatını kaybeden futbol ailemizin çok değerli üyelerinin her birinin adının yer aldığı 6 Şubat Anıtı, Omuz Omuza Sahası ve ödüllerin sergilendiği bir alan bulunuyor. TFF müzesinde Türk futbol tarihini anlatan önemli içerikler sergileniyor. Kullanıcılar sanal ortamda müzeyi gezerek farklı bir deneyim yaşayabilecekler. Yine aynı şekilde kullanıcılar, sanal evrende oluşturulan stadyuma girebilecekler. Burada, kendi avatarları ile TFF Omuz Omuza sahasına çıkarak penaltılarıyla iyilik için hücum edecekler. Oyuna katılan kullanıcılara bir yandan da başta kulüplerimiz tarafından kampanyamıza hediye edilen imzalı formalar olmak üzere birbirinden özel hediyeler kazanma şansı veriyoruz. Bu projeyi bize getiren, kurulum ve işletim maliyetlerinin tamamını üstlenen, yüklü bir miktarda bağış yapan ve kampanyanın bitiş tarihine kadar elde edilecek gelirin tamamını omuz omuza kampanyasına bağışlayan GoArt firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca birçok kulübümüzün imzalı orijinal kulüp formalarını temin ederek ‘Omuz Omuza’ kampanyamız için bağışlayan Kulüpler Birliği Vakfı’na da teşekkür ederiz.”

“Volkan hocam ilk günden bu yana hayatını adeta bu bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için adadı”

Basın toplantısına katılarak projeye destek veren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e de teşekkür eden Mehmet Büyükekşi, “Sevgili Volkan hocam ilk günden bu yana hayatını adeta bu bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için adadı. Omuz Omuza’nın da gönüllü elçisi oldu. Bugün de bizi yalnız bırakmadı. Yaptıklarını yakından takip ediyor ve kendisine takdirlerimi, şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

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“Türk halkı ve tüm futbolseverleri GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum”

Konuşmasının son bölümünde Türk halkı ve tüm futbolseverlere çağrıdan bulunan Büyükekşi, “Herkesi GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum. Amacımıza ulaşmanın en etkili yolu futboldan, futbol ailesinin bir kez daha kenetlenmesinden, futbola gönül verenlerin desteğini sağlamaktan geçiyor. Unutmayalım, biz büyük ve çok kuvvetli bir aileyiz. Gücümüzü hep iyilikten yana, kardeşlikten yana kullanalım.” dedi.

GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Soylu: “Metaverse evreninin potansiyelinden faydalanacağız”

GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş- merkezli olarak yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak çok zorlu bir süreçten geçtik. GoArt Metaverse olarak ilk günden bu yana elimizdeki tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeki hayatın normale dönebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için yapılan yardımların tek seferlik olmaması ve uzun vadeli faydaları gözetmesi büyük önem taşıyor. Bölgenin ve bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması ne kadar elzemse, toparlanma süreci için yarınları düşünerek hemen harekete geçilmesi de bir o kadar önemli. Biz de elimizi taşın altına koymaya devam ederek Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği yapıyoruz. TFF’nin başlattığı Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası bünyesinde yeni bir proje başlattık” dedi. Soylu sözlerine şöyle devam etti: “Metaverse aslında yeni bir evren, bu nedenle sınırları sadece internet dünyası değil. Türkiye’de de 10 kişiden 7’sinin metaverse kavramına ilgi duyduğunu, araştırdığını ya da bu evrende yer aldığını görüyoruz. Metaverse evreninde kurgunun sanal faydanın ise gerçek olduğuna duyduğumuz inançla, bu potansiyeli harekete geçirmek ve depremden etkilenen bölgelerimiz için bir proje başlatmak istedik. Bu amaçla Türkiye Futbol Federasyonu ile ele ele verdik ve TFF için GoArt Metaverse platformu üzerinden 3D olarak tasarlanan bir sanal alan yarattık. GoArt Metaverse App’i içerisinde TFF için oluşturulacak bu özel alanda müze, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum tasarladık. Ülkemiz sporunun mihenk taşı olan Türkiye Futbol Federasonu (TFF) ile hayata geçirdiğimiz bu projenin hem teknolojik altyapımızla hem de sporun iyileştirici gücüne olan inancımızla depremzedelerimiz için faydalı bir gelişme olmasını temenni ediyoruz. Goart Metaverse ailesi olarak TFF’ye gelecek vizyonlarından ve sosyal etkiyi teknolojiyle buluşturmayı tercih ettiklerinden dolayı yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Eminiz ki bu çalışma, sosyal fayda konulu çalışmalar için ülkemizin değerli kurumlarının da dahil olması ile örnek teşkil edecek ve bizleri bambaşka bir geleceğe taşıyacak ” diye konuştu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: “Keşke bunları hiç yaşamamış olabilsek”

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise yaptığı konuşmada, Hatay’da yaşayan insanların ligde aldıkları Kasımpaşa galibiyetinden sonra çok mutlu yattığını ancak sabahına çok büyük acılarla uyandıklarını belirterek, “Kimileri eşini, kimileri işini, kimileri geleceğini, kimileri geçmişini kaybetti. Ben de orada tanıdığım çok insanı kaybettim. Ve oradaki insanların şu an da dahil neler yaşadığını iki gün önce orada olduğum için çok iyi biliyorum. Yağmur yağsa çadırda ıslanıyorlar, hava ısınsa çadırda terliyorlar. Şartlar ve imkanlar çok zor. Bu insanları eski şartlarına, eski hayatlarına döndürebilmek için elinden gelen her şeyi yapan herkese sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsek, keşke bunları hiç yaşamamış ve bir daha da yaşamayacak olabilsek. Hep beraber güzel mutlu günlere ulaşabilsek.” şeklinde konuştu.

“Depremin ilk gününden bu yana yanımızda olan Mehmet Büyükekşi Başkanımıza teşekkür ediyorum”

Depremin ilk gününden bu yana yanlarında olan Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye teşekkür eden Demirel, “7 Şubat sabahında kalktığımızdan beri yanımızda olan Mehmet Büyükekşi Başkanımıza, yönetici abilerimize, vatanımıza, milletimize, devletimize, herkese teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten olması gerekeni, olabildiği kadar yapmaya çalıştılar. Yeterli oluyor mu olmuyor. Ama olacaktır çünkü ben inanıyorum ki; Türk Milleti her zaman bu zor durumlarda el ele vererek, renk, din, ırk hiçbir şey ayırt etmeden elini taşın altına koyacaktır ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışacaktır. Sizlerin huzurunda tekrar Omuz Omuza kampanyasında olduğu gibi bu projeye de öncülük eden Futbol Federasyonu’na çok teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Protokol imzalandı, Volkan Demirel Atsu’nun formasını hediye etti

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve GoArt Metaverse Kurucusu ve CEO’su Burak Soylu iş birliği protokolüne imza attı. İmzanın ardından Mehmet Büyükekşi, Burak Soylu’ya sırtında GoArt yazan 10 numaralı Milli Takım formasını, Volkan Demirel ise depremde hayatını kaybeden Ganalı oyuncu Christian Atsu’nun isminin yer aldığı Hataysporlu futbolcular tarafından imzalanan takım formasını Mehmet Büyükekşi’ye hediye etti. Lansmanın son bölümünde ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

GoArt Metaverse’de 3D Alan Kurulacak

Proje ile GoArt Metaverse’te TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve stadyumdan oluşan 3D bir sanal ortam tasarlandı ve üretildi. Platform içerisindeki anıtta, deprem bölgesindeki tüm futbol paydaşlarının (futbol kulübü, hakem, oyuncular, görevliler vb) isimlerine yer veriliyor. Ayrıca oluşturulacak müzede TFF’nin belirlediği, Türk Futbol Tarihini anlatan önemli içerikler sergileniyor.