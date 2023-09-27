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Spor TFF’den boya açıklaması geldi!
Spor

TFF’den boya açıklaması geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 21:53:00 -
TFF’den boya açıklaması geldi!

TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini ile ilgili olarak flaş açıklama geldi.

İşte TFF’nin yaptığı açıklama

Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Futbol Federasyonu

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