  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi

Şüphe içinde şüphe! Sır gibi diplomat ölümleri

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

CHP nereye el atsa rezil oluyor! İşte yaşancı Ali Mahir’in ÖLDÜ dediği fil

Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı! Bu da alkollü kadın terörü

Sakarya ve Kocaeli'nin su kaynağı! Sapanca Gölü'nden üzen haber

Bakan Güler yeni çalışmayı duyurdu: 3 çocuğu olan aileler 1'inin askerlik yerini seçebilecek

Bakan Güler’den sınır ötesine net mesaj: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart

Terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı! Bakan Güler kritik sürecin altını çizdi!

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor
Spor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! El Bilal Toure'nin 2 maç men cezasını onandı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta forma giyen El Bilal Toure'nin 2 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye verdiği 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle El Bilal Toure'ye verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği duyuruldu.

Ayrıca kurul, Beşiktaş Kulübüne futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını da onadı. Aynı gerekçeyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası alan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın da itirazının reddedildiği kaydedildi.

 

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübüne sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezasını onadı.

Kurul, Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'a kulüp sosyal medya hesabındaki futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasında indirime gitti. İndirim sonrasında Bakır'ın cezası 7 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon lira olarak düzeltildi. Ayrıca Çaykur Rizespor Kulübüne aynı gerekçeyle verilen 2 milyon 700 bin lira para cezası da yapılan indirimle 1 milyon 350 bin lira oldu.

Spor

Spor

Yerel

