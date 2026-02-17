Zelenskiy’den Rusya’ya tepki! Cenevre’de barış görüşmesi, Kiev’e saldırı

Savaşın sona erdirilmesi için gözlerin çevrildiği Cenevre’de müzakereler başlarken, Ukrayna’da sirenler yeniden çaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde üçlü müzakerelerin yeni turunun başladığı gün Rus ordusunun ülkesine hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin yeni turunun bugün Cenevre'de başladığını anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor."

Müzakerelerdeki Ukrayna heyetinin, bu saldırıları masaya yatırması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Arkadaşlarımız bu saldırılarla ilgili soruyu mutlaka gündeme getirmeli. Öncelikle de hem bize hem de Rusya'ya saldırılardan kaçınmamızı öneren Amerikan tarafına sormalılar. Ukrayna hazır. Savaşa ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın onurlu bir şekilde sona ermesi için hazır olduklarını vurgulayarak, "Biz, savaşı sona erdirecek onurlu bir anlaşmaya varmak için hızlı bir şekilde hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Müzakereler hakkında Ukrayna heyetinden bilgi alacağını aktaran Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmaya devam ettiklerini söyledi.