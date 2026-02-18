  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih Epstein bağlantıları mercek altında! Prens Andrew hakkında yeni soruşturma İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı Zelenskiy’den Rusya’ya tepki! Cenevre’de barış görüşmesi, Kiev’e saldırı Mansur'a Soylu şoku! Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber!
Gündem Kapıkule'de büyük operasyon! 1 tona yakın esrar ele geçirildi
Gündem

Kapıkule'de büyük operasyon! 1 tona yakın esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kapıkule'de büyük operasyon! 1 tona yakın esrar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 914 kilo gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında iki aracı takibe aldı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpekleri Thorin ve Neptün'ün de katıldığı aramada, dorsedeki dondurulmuş tavuk eti kolileri arasına gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 886 kilo 366 gram esrar ele geçirildi.

İkinci olayda ise Türkiye'ye giriş yapmak isteyen pikap, x-ray taramasına yönlendirildi.

Arama hangarına alınan araçta narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, kasadaki bagaj havuzunun altı, şasi boşlukları ve arka koltuk altına gizlenmiş 49 pakette 27 kilo 964 gram esrar bulundu.

İki olayda toplam 914 kilo 330 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı
Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı

Gündem

Kapıkule’de yükü hafifletecek karar! Yeni gümrük kapısı için düğmeye basıldı

Ekipler apar topar harekete geçti: Karaburun açıklarında esrarengiz araç!
Ekipler apar topar harekete geçti: Karaburun açıklarında esrarengiz araç!

Gündem

Ekipler apar topar harekete geçti: Karaburun açıklarında esrarengiz araç!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23