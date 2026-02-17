On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih
Bazı Arap ülkelerinde Ramazan ayı, 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece başladı. Bu sebeple Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi, teravih namazı için gelen on binlerce Müslümanla doldu.
Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi’de ilk teravih namazı kılındı.
Suudi Arabistan’ın El-İhbariyye kanalı, ramazanın ilk gününde Mescid-i Haram’dan ve Mescid-i Nebevi’den teravih namazını canlı yayımladı. Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi, ilk teravih namazını burada kılmak isteyen Müslümanlarca dolduruldu. Namazın sonunda hep birlikte dular edildi.
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıklamıştı.