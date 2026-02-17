  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğu Türkistan’da kimlik tasfiyesi! Milli ve dini hafıza, kimlik ve haklar hiçe sayılıyor Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız? İran ve ABD arasındaki müzakereler Cenevre'de tamamlandı! Hamaney'den sıcak açıklama Annesini mumyalayıp maaşları aldı! 82’lik dolandırıcı teyzeye Ekrem tavsiyesi Etiyopya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları
İSLAM On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih
İSLAM

On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
On binler saf tuttu! Kabe ve Mescid-i Nebevi’de ilk teravih

Bazı Arap ülkelerinde Ramazan ayı, 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece başladı. Bu sebeple Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi, teravih namazı için gelen on binlerce Müslümanla doldu.

Mekke’deki Mescid-i Haram ile Medine’deki Mescid-i Nebevi’de ilk teravih namazı kılındı.

 

Suudi Arabistan’ın El-İhbariyye kanalı, ramazanın ilk gününde Mescid-i Haram’dan ve Mescid-i Nebevi’den teravih namazını canlı yayımladı. Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi, ilk teravih namazını burada kılmak isteyen Müslümanlarca dolduruldu. Namazın sonunda hep birlikte dular edildi.

 

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Lübnan, yarın ramazan ayının ilk günü olduğunu açıklamıştı.

Teravih kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?

İSLAM

Teravih kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır?

Evde tek başına teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır?
Evde tek başına teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır?

İSLAM

Evde tek başına teravih namazı kılınır mı? Evde teravih nasıl kılınır?

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor
Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Gündem

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bizim diyanet niye farklı tarih verdi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23