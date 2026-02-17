İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turuna kalmak için çıktığı play-off mücadelesinde Juventus'u konuk etti.

SARA PERDEYİ AÇTI

Sarı-kırmızılılar, kritik randevuda gol perdesini açan taraf oldu. Ön alanda kazanılan topta iyi bir vuruş yapan Sara, 15. dakikada 1-0 öne geçti.

YANIT HEMEN GELDİ

Bu gole Juventus'un yanıtı gecikmedi ve 16. dakikada Koopmeiners ile maçta beraberliği sağladı.

Gollerin ardından dengede geçen mücadelede 30. dakikada Koopmeiners yeniden sahne aldı ve İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi.

İKİ ŞOK BİRDEN

İtalyan devi ilk yarı oynanırken, iki şoku üst üste yaşadı. 18. dakikada sınırda bulunan Andrea Cambiasso gördüğü sarı kartın ardından, rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

BREMER KENARA GELDİ

Öte yandan Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer, yaşadığı sakatlık sonrası, 34. dakikada yerini Gatti'ye bıraktı.

ASLAN GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray, 49. dakikada Noa Lang'ın golüyle maçta beraberliği sağladı. 2-2

JUVE 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda Cambiasso'nun yerine oyuna dahil olan Cabal, 66. dakikada yediği kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Cimbom 60. dakikada ise Davinson Sanchez'in golüyle maçta yeniden üstünlüğü sağlayan taraf oldu.

TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray, Noa Lang ve Sacha Boey ile son bölümde bulduğu gollerle Juventus'u 5-2 yenerek, tarihi bir galibiyete imza attı.

Noa Lang, ilk gollerini Şampiyonlar Ligi’nde attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

Gabriel Sara: İnanılmaz bir gece!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçın oyuncusu seçilen Gabriel Sara, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu önemliydi. Golüme çok çalışmıştım. Çok güzel bir gece yaşıyoruz" dedi.