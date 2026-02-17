  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız? İran ve ABD arasındaki müzakereler Cenevre'de tamamlandı! Hamaney'den sıcak açıklama Annesini mumyalayıp maaşları aldı! 82’lik dolandırıcı teyzeye Ekrem tavsiyesi Etiyopya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı "Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etmişlerdi! Cezaları belli oldu 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı? Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! Şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı Abdulkadir Selvi’den İmamoğlu’na: Hırsızdan cumhurbaşkanı olmaz Türkiye için beka sorunu! Sultangazi'de dehşet anları İranlı yetkili açık açık söyledi! Hürmüz boğazında yeni tehlike
Spor İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü
Spor

İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İtalyan devine İstanbul’da tarihi Osmanlı tokadı! Juventus’un yıldızları Galatasaray karşısında döküldü

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus’u adeta sahadan sildi. Aslan’ın kükrediği ve sahadan 5-2’lik tarihi bir zaferle ayrıldığı gecede, İtalyan devi İstanbul’da hezimete uğradı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turuna kalmak için çıktığı play-off mücadelesinde Juventus'u konuk etti.

SARA PERDEYİ AÇTI

Sarı-kırmızılılar, kritik randevuda gol perdesini açan taraf oldu. Ön alanda kazanılan topta iyi bir vuruş yapan Sara, 15. dakikada 1-0 öne geçti.

 

YANIT HEMEN GELDİ

Bu gole Juventus'un yanıtı gecikmedi ve 16. dakikada Koopmeiners ile maçta beraberliği sağladı.

Gollerin ardından dengede geçen mücadelede 30. dakikada Koopmeiners yeniden sahne aldı ve İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi.

 

İKİ ŞOK BİRDEN

İtalyan devi ilk yarı oynanırken, iki şoku üst üste yaşadı. 18. dakikada sınırda bulunan Andrea Cambiasso gördüğü sarı kartın ardından, rövanş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

 

BREMER KENARA GELDİ

Öte yandan Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer, yaşadığı sakatlık sonrası, 34. dakikada yerini Gatti'ye bıraktı.

 

ASLAN GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray, 49. dakikada Noa Lang'ın golüyle maçta beraberliği sağladı. 2-2

 

JUVE 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda Cambiasso'nun yerine oyuna dahil olan Cabal, 66. dakikada yediği kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Cimbom 60. dakikada ise Davinson Sanchez'in golüyle maçta yeniden üstünlüğü sağlayan taraf oldu.

 

TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray, Noa Lang ve Sacha Boey ile son bölümde bulduğu gollerle Juventus'u 5-2 yenerek, tarihi bir galibiyete imza attı.

 

Noa Lang, ilk gollerini Şampiyonlar Ligi’nde attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk gollerini Juventus karşısında kaydetti.

 

Gabriel Sara: İnanılmaz bir gece!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçın oyuncusu seçilen Gabriel Sara, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu önemliydi. Golüme çok çalışmıştım. Çok güzel bir gece yaşıyoruz" dedi.

 

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Çağrı Balta'nın avukatından açıklama
Çağrı Balta'nın avukatından açıklama

Spor

Çağrı Balta'nın avukatından açıklama

Galatasaray ve Juventus arasında dostluk yemeği
Galatasaray ve Juventus arasında dostluk yemeği

Spor

Galatasaray ve Juventus arasında dostluk yemeği

Galatasaray’ın Juventus maçı ilk 11’i belli oldu
Galatasaray’ın Juventus maçı ilk 11’i belli oldu

Spor

Galatasaray’ın Juventus maçı ilk 11’i belli oldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gezgin

Avrupanin aslanı kukredi yine galatasaray

Ege

Bu oyunun birde rövanşı var. Inşallah oradada yeneriz ama juve kendi evinde sağlam, dikkat etmeliyiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23