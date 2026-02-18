“Getir” krizi patlak verdi! 700 milyon dolarlık “ihanet” iddiası şoke etti

Haziran 2024’te Getir, Mubadala liderliğinde 250 milyon dolarlık nakit enjeksiyonu ve fonun Türkiye’deki market operasyonlarında çoğunluk hissesi almasını içeren bir yeniden yapılandırma anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Plan kapsamında, New York merkezli FreshDirect dahil kalan varlıkların ayrı bir yapıda toplanması ve bu yeni yapının kontrolünün kurucularda olması öngörülüyordu. Salur ve Borançılı, dava dilekçesinde yalnızca en kârsız varlıklar olan FreshDirect ve çevrim içi alışveriş platformu n11’in kendilerine devredildiğini iddia etti. Kurucular, geçen yıl 510 milyon dolar değer biçilen Getir Finans gibi önemli varlıkların hâlâ aktarılmadığını ve Mubadala’ya bağlı bazı şirketlerin anlaşmayı ihlal etmek üzere birlikte hareket ettiğini öne sürdü.