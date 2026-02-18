“Getir” krizi patlak verdi! 700 milyon dolarlık “ihanet” iddiası şoke etti
Türkiye'nin hızlı teslimat devi Getir’in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala’ya karşı Londra’da 700 milyon dolarlık dev bir tazminat davası açtı. Kurucular, yeniden yapılandırma sürecinde kendilerine vadedilen değerli varlıkların devredilmediğini ve anlaşmanın kasten ihlal edilerek zarara uğratıldıklarını iddia ediyor. Şirketin Türkiye operasyonlarının Uber'e satılma kararıyla eş zamanlı patlak veren bu hukuk savaşı, bir dönemin 12 milyar dolarlık "Unicorn"unun geleceği üzerindeki belirsizliği derinleştiriyor.