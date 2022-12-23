  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD 'Türkiye' dedi: Dengeler değişti! Büyük projeler, planlar, otoyollar, köprüler yeni fırsatlar kapıda

Fuat Oktay'dan heyecanlandıran EYT açıklaması! Tarih verdi

Yunanistan'da "KIZILELMA" ve "Tayfun" korkusu! Canlı yayında itiraf etti

İlk adımı Prens Selman atmıştı! Suudilerden şaşkına çeviren Türkiye kararı

Destici, yeni asgari ücreti değerlendirdi

'Ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Altını olan, olmayan bunu yapsın

Teslim olan teröristler itiraf etti: Örgüt zaten kalmadı

Türkiye'den müthiş başarı! Rekor kırıldı

Sadece saatler var! Canlı yayında küstah plan duyuruldu: Yunanistan o tarihe Türkiye'ye saldıracak

Halk daha fazla para ödemek istiyormuş! Böyle olur komünist başkanın su zammı
Spor TFF'den 10 takıma puan silme cezası
Spor

TFF'den 10 takıma puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp lisansı şartlarını yerine getirmediği için A. Denizlispor'un da aralarında bulunduğu 10 takıma 3 puan silme cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 23:31:00 -
TFF'den 10 takıma puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde yapılan son değerlendirmelere göre; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul tarafından kulüplere Ulusal Lisans verdi.

TFF, lisans eksikliğinden dolayı Süper Lig’ten 1, 1. Lig’ten 4 ve 2. Lig’ten ise 5 takıma 3’er puan silme cezası verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Y. Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den A. Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Bİ Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23