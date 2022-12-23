TFF'den 10 takıma puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi çerçevesinde yapılan son değerlendirmelere göre; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde kurul tarafından kulüplere Ulusal Lisans verdi.

TFF, lisans eksikliğinden dolayı Süper Lig’ten 1, 1. Lig’ten 4 ve 2. Lig’ten ise 5 takıma 3’er puan silme cezası verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto Süper Lig' den Y. Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'den A. Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Bİ Balıkesirspor, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.