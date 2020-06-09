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Spor

TFF’de Fenerbahçe depremi! İstifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye yönelik açıklamaları nedeniyle görevinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:45:00 -
TFF’de Fenerbahçe depremi! İstifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle görevinden istifa etti.

Gürkan Teoman:, "Fenerbahçe bu ülkede FETÖ'ye karşı mücadelenin bayraktarı olmuş çok önemli bir kurumdur. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ve sonsuza dek Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarına karşı yıkılmaz bir kale olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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