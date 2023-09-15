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Spor TFF'de büyük ayrılık! Görev değişikliğine gidildi...
Spor

TFF'de büyük ayrılık! Görev değişikliğine gidildi...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:33:00 -
TFF'de büyük ayrılık! Görev değişikliğine gidildi...

TFF, 10 yıldır genel sekreterlik görevini sürdüren Kadir Kardaş'ın yerine göreve M. Taner Senseven'in getirildiğini açıkladı.

TFF, 10 yıldır genel sekreterlik görevini sürdüren Kadir Kardaş'ın yerine göreve M. Taner Senseven'in getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genel sekreterlik görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 10 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın karşılıklı olarak varılan anlaşma ile görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği belirtildi.

Ayrıca Kadir Kardaş'ın bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdüreceği ifade edildi.

Kardaş'ın yerine ise TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven'in getirildiği aktarılarak, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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