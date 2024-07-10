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Spor TFF'de başkanlık yarışı! Büyükekşi'ye dişli rakip
Spor

TFF'de başkanlık yarışı! Büyükekşi'ye dişli rakip

Yeniakit Publisher
2024-07-10 22:22:00 -
TFF'de başkanlık yarışı! Büyükekşi'ye dişli rakip

Servet Yardımcı, TFF Başkanlığı için yaptığı resmi adaylık başvurusunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiğini açıkladı. 16 Haziran 2022'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi de yeniden aday oldu.

Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yapılacak seçim öncesi başkan adaylığını resmen açıkladı.

Servet Yardımcı'dan açıklama:

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi yeniden aday

16 Haziran 2022'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi yaşanan onlarca rezalete rağmen yeniden aday olma kararı aldı.
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