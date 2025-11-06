TFF'de bahis istifası! 45 isim görevinden ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi görevlerinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) görevli 250 klasman temsilcisinden 45’i, bahis oynadıklarını kabul ederek görevlerinden ayrıldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Temizlik harekatı başladı, destek şart” dedi.
Son 5 yılda bahis oynadılar
Temsilcilerle birebir iletişime geçen TFF yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sorguladı.
Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.
Bahis skandalı büyüyor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.
149 isme ceza geldi
Bu isimlerden 149’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise sürüyor.