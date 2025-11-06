  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı

Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Kötü haber geldi!

Rus istihbaratından şok eden iddia! Batı ülkelerinin korkunç gizli planı sızdı

Bu ne yaman çelişki Özgür! Kenan Evren’in YÖK’ü gitsin anayasası kalsın

Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova kıyısında test edildi. Mavi Vatan'a yeni nefer!

Kandilli'nin erken uyarı sistemi başarılı oldu! Sındırgı depreminde İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi

STK’lardan tam destek: Zehirli sosyal medyaya çocuk düzenlemesi

Demokratlar arasında alay konusu oldu. Trump'tan Beyaz Saray'a kağıttan tabela

Başkan Erdoğan'dan o isme sert tepki: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı
Spor TFF'de bahis istifası! 45 isim görevinden ayrıldı
Spor

TFF'de bahis istifası! 45 isim görevinden ayrıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'de bahis istifası! 45 isim görevinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi görevlerinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) görevli 250 klasman temsilcisinden 45’i, bahis oynadıklarını kabul ederek görevlerinden ayrıldı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, “Temizlik harekatı başladı, destek şart” dedi.

Son 5 yılda bahis oynadılar

Temsilcilerle birebir iletişime geçen TFF yetkilileri, son 5 yılda bahis oynayıp oynamadıklarını sorguladı.

Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, görevlerinden ayrıldı. Bu isimler, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

Bahis skandalı büyüyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.

149 isme ceza geldi

Bu isimlerden 149’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkındaki inceleme ise sürüyor.

Ve isimleri belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı
Ve isimleri belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı

Spor

Ve isimleri belli oldu! TFF, bahis oynayan hakemlerin listesini açıkladı

Bahisçi hakemler ne olacak? TFF Başkanı planını açıkladı
Bahisçi hakemler ne olacak? TFF Başkanı planını açıkladı

Spor

Bahisçi hakemler ne olacak? TFF Başkanı planını açıkladı

TFF Fair Play Kurulu, ekim ayı ödüllerini duyurdu.
TFF Fair Play Kurulu, ekim ayı ödüllerini duyurdu.

Spor

TFF Fair Play Kurulu, ekim ayı ödüllerini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23