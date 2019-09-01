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TFF3. Lig: Muğlaspor: 1 Nazilli Belediyespor: 1

TFF 3.

01 Eylül 2019 Pazar 20:50
TFF3. Lig: Muğlaspor: 1 Nazilli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ilk maçında evinde Nazilli Beledispor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik tamamlayan Muğlaspor, ikinci yarının 71. dakikasında durumu eşitledi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Muğlaspor lige 1 puanla başladı.


Maçtan Dakikalar


Dk.7Muğlaspor atağındaceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Murat Can’ın zayıf vuruşunda top kaleci Zekeriya’da kaldı.


Dk.10 Nazilli Belediyespor atağında Volkan’ın ceza sahasına ortasında Burak topa gelişine vurdu, top üst direkte patladı.


Dk.13 Nazilli Belediyespor atağında Polat’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Volkan topu ağlara gönderdi 0-1.


Dk.27 Muğlaspor atağında Muratcan ceza sahası önünden sert vurdu kaleci Zekeriya son anda topa müdahale ederek gole izin vermedi.


Dk.35 Nazilli Belediyespor’un geliştirdiği atakta Zafer topu sağ kanattan getirdi, ceza sahasına pasında topu kontrol eden Volkan bekletemeden vurdu Muğlapor kalecisi Yunus Emre son anda topu kornere çeldi.


Dk.45 Muğlaspor sağ kanattan serbest atış kazandı. Savaş topu doğrudan kaleye gönderdi, Nazilli Belediyesporlu Buraktopu kale çizgisi üzerinde çıkardı ve ilk yarı 1-0 Muğlaspor’un mağlubiyeti ile sona erdi.


Dk.61 Muğlaspor’lu Ahmet Keleş 30 metreden sert vurdu kaleci Zekeriya Topayan aynı güzellikte kurtardı.


Dk.71 Muğlaspor atağında Savaş Yorulmaz’ın ceza sahasına ortasına Mustafa’nın kafa vuruşunda kaleci topu elinden kaçırdı ve Muğlaspor beraberlik golünü buldu (1-1).


İlerleyen dakikalarda her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Can Cengiz xx, Selim Konukçu xx, Özgür Tolga Özcan xx


Muğlapor: Yunus Emre Genç**, Mustafa Acar**, Batuhan Süer**, Ahmet Keleş ** (Dk.69 Muhammet Emel **),Âdem Aydın**, Savaş Yorulmaz, Mahmut Şeker(Dk.88 Ercan Karaca) Güray Fırat **, Rıdvan Çelik ** (Dk.46 Ramazan Özkabak **),Murat Can Bölükbaşı **, Bilal Gücüyetmez *** (Dk. 88 Ercan Karaca ?)


Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan **, Sinan Akgöl **, Mehmet Ersavaş **,Polat Güren **, Volkan Akyıldız ***(Dk.83 Yunus Ünsal ?), Aziz Kızılgün ** (Dk.78 İlyas Sarı **), Zafer Özden **, İsmail Oykun **, Tayfun Yanar **, Burak Özbakır **, Mert Çapar **,


Goller: Dk.71 Mustafa Acar (Muğlaspor); Dk.13 Volkan (Nazilli Belediyespor)


Sarı Kartlar: Savaş Yorulmaz, Âdem Aydın, Bilal Güçyetmez (Muğlaspor), Tayfun Yanar, Sinan Akgöl, Burak Özbakır (Nazilli Belediyespor)

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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