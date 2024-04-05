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Spor TFF Yönetimi, Depremzede Vatandaşlarımızla Bayramlaşmaya Gidiyor
Spor

TFF Yönetimi, Depremzede Vatandaşlarımızla Bayramlaşmaya Gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 13:55:00 -
TFF Yönetimi, Depremzede Vatandaşlarımızla Bayramlaşmaya Gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm ülkemizi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ilk günden bu yana destek olmayı sürdürüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, tüm ülkemizi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ilk günden bu yana destek olmayı sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında, deprem bölgesinde yaptırılan konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarımızla 6-7 Nisan tarihlerinde bayramlaşmak üzere bir araya gelecek.

Ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül yer alacak.

6 Şubat depremlerinden bu yana depremden etkilenen bölgede TFF yetkilileri depremzede vatandaşlarımız için destek çalışmalarını sürdürüyor.

TFF heyeti, Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri ziyaret ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi depremzede vatandaşlarımızla bayramlaşacak.
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