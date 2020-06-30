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Spor

TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:28:39 -
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Nihat Özdemir, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımıyla Riva'da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kulüplerin toplantıda, liglerin oynanmamasını talep edip, tescil konusunu TFF Yönetim Kurulu'na bıraktığı belirtilerek, "Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir. TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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