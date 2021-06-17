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Spor TFF 'yabancı' kararını duyurdu
Spor

TFF 'yabancı' kararını duyurdu

TFF, kulüplerin isteğine karşın yabancı oyuncu sınırlamasında değişikliğe gitmedi. 2021-2022'de sahada en fazla 8 yabancı futbolcu yer alabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 00:37:00 -
TFF 'yabancı' kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-22 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları iu şekilde:

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

TFF geri adım atmadı

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

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