TFF ve Beşiktaş'tan Göksel Gencer için başsağlığı mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, 44 yaşında vefat eden eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında ise, "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Göksel Gencer, Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.



