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Spor

TFF Tahkim Kurulundan Fatih Karagümrüklü futbolcu Erdal Öztürk'ün cezasına indirim

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:29:43 -
TFF Tahkim Kurulundan Fatih Karagümrüklü futbolcu Erdal Öztürk'ün cezasına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig kulübü Fatih Karagümrük'te forma giyen Erdal Öztürk'ün 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında Keçiörengücü ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezasına çarptırılan Erdal Öztürk ile ilgili itirazın incelendiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Erdal Öztürk'ün 2 maç men cezasının 1 maç olarak düzeltilmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan aynı müsabakada saha olayları nedeniyle Fatih Karagümrük'e verilen 24 bin liralık para cezasının onandığı kaydedildi.

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