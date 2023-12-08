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Spor TFF Tahkim kurulundan Dursun Özbek ve Ali Koç hamlesi!
Spor

TFF Tahkim kurulundan Dursun Özbek ve Ali Koç hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:56:00 -
TFF Tahkim kurulundan Dursun Özbek ve Ali Koç hamlesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalarda indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, kulüp internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasına çarptırılan Dursun Özbek ve Ali Koç'un itirazlarının incelediği belirtildi.

Kurulun, Dursun Özbek ve Ali Koç'un cezalarının 30 gün hak mahrumiyeti ve 250 bin lira şeklinde düzeltilmesine karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Ali Koç'un, 9 Kasım tarihinde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin lira para cezasının ise onandığı ifade edildi.

Ayrıca iki kulübe 17 Kasım tarihinde internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 600 bin lira para cezasının ise onandığı bildirildi.

Kurulun ayrıca, Fenerbahçe Kulübünün 28 Kasım tarihinde internet sitesinde yayınlanan haberin sportmenliğe aykırılığı nedeniyle verilen 400 bin lira para cezasının ise onanmasını kararlaştırdığı duyuruldu.
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Süleyman Hurma ve Atılay Canel'in cezasında indirime gidilmedi
Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrük Kulübü ve başkanı Süleyman Hurma ile kulübün teknik sorumlusu Atılay Canel'in aldığı cezalara karşı yapılan itirazları da inceledi.

Karara göre Fenerbahçe müsabakası sonrası sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sebebiyle Fatih Karagümrük kulübüne verilen 400 bin lira para cezası onanırken, aynı müsabaka sonrası başkan Süleyman Hurma'nın sosyal medya paylaşımı sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası ile kulübün teknik sorumlusu Atılay Canel'in müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezasının da onandığı belirtildi.

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