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Spor TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı
Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:51:00 -
TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, Fatih Terim'e çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında hakeme yönelik hareketi sebebiyle 3, tedbire uymama gerekçesiyle 2 olmak üzere verilen toplam 5 maç men cezasını onadı. Ayrıca deneyimli teknik adamın aldığı 29 bin 500 lira para cezasına yapılan itiraz da reddedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 30 bin lira para cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in aldığı 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

Kurul, derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerinin kapatma cezalarını da onadı.

 

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