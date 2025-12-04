  • İSTANBUL
TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı
Spor

TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yasadışı bahis eylemleri nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan toplam 35 futbolcunun yaptığı itirazları oybirliğiyle reddetti. Böylece 45 gün ile 12 ay arasındaki tüm cezalar kesinleşmiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Tahkim Kurulu, bahis eylemleri sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun cezalarına yönelik itiraz başvurularını inceledi.

Kurul, yapılan incelemeler neticesinde, futbolcuların cezalandırılmasına dair ilk kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle cezaları onadı. Oy birliğiyle alınan bu kararla birlikte, 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları kesinleşmiş oldu.

ROLAND SALLAİ'NİN CEZASI DA ONANDI

Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasının yanı sıra, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık men cezasına yapılan itirazı da değerlendirdi.

Kurul, bu itirazı da oy birliğiyle reddederek Roland Sallai’nin 2 maçlık cezasını onayladı.

