TFF Tahkim kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yasadışı bahis eylemleri nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan toplam 35 futbolcunun yaptığı itirazları oybirliğiyle reddetti. Böylece 45 gün ile 12 ay arasındaki tüm cezalar kesinleşmiş oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Tahkim Kurulu, bahis eylemleri sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun cezalarına yönelik itiraz başvurularını inceledi.
Kurul, yapılan incelemeler neticesinde, futbolcuların cezalandırılmasına dair ilk kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle cezaları onadı. Oy birliğiyle alınan bu kararla birlikte, 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları kesinleşmiş oldu.
ROLAND SALLAİ'NİN CEZASI DA ONANDI
Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasının yanı sıra, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai’ye verilen 2 maçlık men cezasına yapılan itirazı da değerlendirdi.
Kurul, bu itirazı da oy birliğiyle reddederek Roland Sallai’nin 2 maçlık cezasını onayladı.