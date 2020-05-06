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Spor

TFF Süper Lig kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'le ilgili kesin kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:07:00 - 2020-05-06 14:31:31
TFF Süper Lig kararını verdi!

Dün başkan Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından TFF, Süper Lig'in haziran ayında seyircisiz olarak başlaması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili resmi açıklama kısa sürede yapılacak.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından TFF bu sabah toplandı. Kritik buluşmada TFF, Süper Lig ve diğer liglerin haziran ayında seyircisiz başlaması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Liglerde kalan haftalardaki maçlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmasına yönelik hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne uygun şekilde gerçekleşecek.

 

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