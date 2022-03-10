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Spor TFF resmen duyurdu! Maçlar ertelendi
Spor

TFF resmen duyurdu! Maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:01:00 -
TFF resmen duyurdu! Maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'de bu hafta oynanacak olan müsabakaların yoğun kar yağışları sebebiyle bir hafta ileriye kaydırıldığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 - 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 - 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

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