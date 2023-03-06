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Spor TFF orayı işaret ederek ilan etti: Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değildir! Siyasi istifa söylemler...
Spor

TFF orayı işaret ederek ilan etti: Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değildir! Siyasi istifa söylemler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son dönemlerde meydana gelen tribün olayları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:24:00 -
TFF orayı işaret ederek ilan etti: Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değildir! Siyasi istifa söylemler...

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yaşadığımız büyük afetin acıları tazeyken, henüz kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutuyorken, yaralarımızı sarmak için milletçe seferber olmuşken ve Türk Futbol Ailesi olarak bu büyük seferberlikte tüm kulüplerimizle birlik ve beraberlik içinde OMUZ OMUZA vermişken, bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kast ettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır.

Suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların kamusal her alanda olduğu gibi, stadyumlarımızda da gösterimi kanunen suçtur. Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur.

Muhakkak ki stadyumlar; her türden siyasi görüşe mensup taraftarların tuttukları takımı desteklemek için bir araya geldiği kamusal alanlardır. Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır.

Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı OMUZ OMUZA Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
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