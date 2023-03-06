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Spor Muhammed bin Selman gözünü kararttı, duyurdu: Galatasaray’ın kalbini sökmeye hazır! Sürpriz gelişme
Spor

Muhammed bin Selman gözünü kararttı, duyurdu: Galatasaray’ın kalbini sökmeye hazır! Sürpriz gelişme

İngiliz kulübü Newcastle'ı satın aldıktan sonra Isak, Gordon, Botman, Targett, Pope gibi yıldızları kadrosuna katan ve takıma yatırım hamlesi. İşte o müthiş plan detayları..

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:31:00 - 2023-03-06 18:05:28
Muhammed bin Selman gözünü kararttı, duyurdu: Galatasaray’ın kalbini sökmeye hazır! Sürpriz gelişme

İngiliz kulübü Newcastle'ı satın aldıktan sonra Isak, Gordon, Botman, Targett, Pope gibi yıldızları kadrosuna katan ve takıma yatırım yapmaya devam eden Muhammed bin Selman Galatasaray'ın 'Gölge Adam' lakaplı oyuncusuna kancayı taktı. Siyah Beyazlı ekip 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı.

Sarı-kırmızılılar devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu. Vatan’ın derlemesine göre;

Futbolda ara transfer dönemi sona ererken, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalar da devam ediyor. G.Saray'da bu sezon gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Sacha Boey, dikkatleri üzerine çekti.
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22 yaşındaki oyuncunun hücum aksiyonlarında aldığı görev, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

Cimbom, kulüpten 480 bin Euro kazanan ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yeni mukavele için görüşmelere başlamıştı.

Sunulan teklifte sözleşmenin 2026'ya kadar uzatılacağı ve maaşının da 1.25 milyon Euro olacağı öğrenilmişti.

turkish-football'a göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Sacha Boey için devreye girdi. İngiliz devinin oyuncu için temaslara sezon sonunda başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın bu transferde beklentisinin 20 milyon Euro olduğu da haberin detaylarında yer aldı.

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