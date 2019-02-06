TFF, Murat Sancak'ı tebrik etti
- Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı tebrik etti06 Şubat 2019 Çarşamba 12:17
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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