TFF, Murat Sancak'ı tebrik etti - Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı tebrik etti



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına seçilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak için tebrik mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Sancak ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.