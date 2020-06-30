TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2019-2020 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla futbol menajerlerinin dahil oldukları işlemler ve futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kayıtlara göre Galatasaray, 262 bin lira ve 3 milyon 330 bin 112 avroluk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

Süper Lig'den 9, TFF 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den ise 4 takımın futbolcular ile menajerler tarafından sunulan belgeler dahilinde FIFA'daki kayıtlara dayanılarak açıklanan rakamlar şöyle:





- Süper Lig

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25 bin avro.

Çaykur Rizespor: 1 milyon 147 bin 543 lira, 45 bin avro, 48 bin dolar.

Fenerbahçe: 609 bin lira, 2 milyon 128 bin 408 avro.

Fraport TAV Antalyaspor: 1 milyon 685 bin lira, 300 bin avro.

Galatasaray: 262 bin lira, 3 milyon 330 bin 112 avro.

Gaziantep FK: 940 bin lira, 662 bin 100 avro.

İttifak Holding Konyaspor: 54 bin lira.

Trabzonspor: 258 bin 510 lira, 660 bin avro.

Yukatel Denizlispor: 118 bin lira, 205 bin avro.





- TFF 1. Lig

Altay: 120 bin lira

Bursaspor: 404 bin 396 lira, 392 bin 477 avro.

- TFF 2. Lig

Manisa Futbol Kulübü: 187 bin 350 lira.

Sancaktepe Futbol Kulübü: 80 bin lira.



Pendikspor: 30 bin lira.

Yılport Samsunspor: 17 bin 493 lira.

- Futbolcular: 26 bin 314 lira



