TFF maç saatlerini düzenlemiyor: Oruç tutan Müslüman futbolcular hedef alınıyor!

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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da oruç tutan futbolcuları gözetmeyen Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayında maç saatlerinde değişikliğe gitmedi.

Bir de hedef alınıyorlar!

Oruç tutan Müslüman futbolcular, ezan okunduktan sonra, maçın duraksadığı bir anda oruçlarını açmak zorunda kalıyor. TFF, her yıl yapılan Ramazan ayında maç saati düzenlemesi çağrısına duyarsız kalırken, bu yetmezmiş gibi bir de dini hassasiyetleri gereği orucunu tutan Müslüman futbolcular, hedef alınıyor.

İP'li Aytun Çırağ'dan oruç fetvası!

Müslümöan futbolcuları hedef alan isimlerden birisi İp'li Aytun Çıray oldu. GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında hurma, muz ve su ile oruçlarını açan futbolcuları eleştiren İP'li Çıray, Müslüman Türk milletinin bir vekili olarak, oruç tutan futbolculara çözüm üretmek yerine, haddini aşarak vaaz vermeye kalktı:

"Kan dolaşımı vücudun ana kaynağıdır ve bu kaynağın ana noktası yani kalp, kan dolaşımını sağlayan organdır. Yemek yedikten hemen sonra kan dolaşımı hızlanır ve kalp mideye kan pompalamaya başlar. Mide yediklerini sindirebilsin diye kalp büyük bir çalışma içerisine girer."

Barış Yarkadaş...

Samsunspor-Bursaspor maçında oruç açan futbolcuları hedef alan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da, twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Müslüman futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti.