  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Dönmez: En büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada

Toplantı var aday yok! Sözcü bile 6’lı masayı ti’ye aldı

Peş peşe uyarılar geliyor! Saat verildi hazır olun o illere çok fena geliyor: Yoğun kar, sis ve pus uyarısı!

Heyecanlandıran açıklama az önce geldi: O ilimizin altında Türkiye'ye 100 yıl yetecek su var

Son dakika... Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Tasması onların elinde! Biden'a çağrı yaptılar: Enes Kanter'i koru!

Tuğçe Kazaz: Türkiye’yi ayağa kaldırdılar, utanmadılar, özür dilemediler!

Çin'le olan işbirliklerini sonlandırdılar: Sistemlerimiz çok farklı! Pasifik ada ülkesi kararını resmen açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim açıklaması: Oyunuzu bunlara verin

Ecevit’e tepki gösteren esnaf ilk kez açıkladı ‘Kasayı fırlatıp eve döndüğümde…’
Spor TFF kurdu! Türk hakemliğinde flaş adım
Spor

TFF kurdu! Türk hakemliğinde flaş adım

Türkiye Futbol Federasyonu’nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve büyük bir önem verdiği Hakem Akademisi açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:52:00 -
TFF kurdu! Türk hakemliğinde flaş adım

Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi.

Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi’nde; aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verilecek.

Söz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Bu sayede; ülkemizi dünya arenasında temsil edecek olan UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23