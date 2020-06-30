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Spor

TFF kararını duyurdu: TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler oynatılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:30:00 -
TFF kararını duyurdu: TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler oynatılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, kulüplerden gelen talebi değerlendirerek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iptal edildiğini açıkladı.

Ayrıca, Bölgesel Amatör Liglerinin de oynatılmamasına karar verildiği duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı yapmıştır.

Toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bırakmıştır. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar vermiştir.

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Süper lig ve Ptt ligi niye oynanıyor. ?Çünkü para para para. Rant varsa hastalik yok rant yoksa hastalik var. Islami ekonomik sistem demişti biri nirdesin eyyyyt....
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