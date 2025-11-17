  • İSTANBUL
Spor TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı
Spor

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı paylaştı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, "Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün paylaşımında ise "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TFF'nin mesajında da "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

1
