TFF Fair Play Kurulu, ekim ayı ödüllerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında; Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Av. Tarık Emre Ekşi, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Banu Yelkovan'dan oluşan kurulun Ekim ayı değerlendirmesi sonunda beş farklı ödülün sahibi belirlendi.

TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk alanında Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru ile Kocaelispor taraftarı ödüle layık görüldüğü belirtildi. Sivasspor'a 'Sosyal Sorumluluk ve Fair Play Ödülü' verildiği, Fair Play Davranış Ödülü'nü ise Fatih Karagümrüklü futbolcu David Datro Fofana'nın aldığı ifade edildi.

Sosyal Sorumluluk Ödülü

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Konyaspor maçında down sendromlu bir taraftarla karşılaşma sonrası tribünlere giderek genç taraftara üçlü çektirdi. Yavru, bu hareketiyle toplumsal duyarlılığı vurgulayarak farkındalık oluşmasına katkı sağladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçı öncesi; Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaelispor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü

Dünyayı derinden yaralayan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ülke futbolu kayıtsız kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İsrail'in uluslararası spordan men edilmesi çağrısı yaparken; takımlarımız da Filistin'e destek verdi.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, 9. haftadaki Serikspor müsabakasının gelirlerini 'Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma' sloganıyla Filistin'e bağışladı. Karşılaşma öncesinde ise Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Fair Play Ödülü

19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Karagümrüklü futbolcu Datro David Fofana, hava topu mücadelesinde İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyerek rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önledi.