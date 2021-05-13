  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin teması
Erbakan'dan Ramazan Bayramı'nda 'Kudüs' mesajı!
Mesut Özil'in bayram mesajına beğeni yağdı
Mesut Özil'den dikkat çeken Ramazan Bayramı mesajı
Spor TFF duyurdu! Süper Lig 42. hafta programında değişiklik
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. İşte TFF'nin yeni programı...

Yeniakit Publisher
2021-05-13 15:24:00 -
TFF duyurdu! Süper Lig 42. hafta programında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 42. yani son haftasında müsabaka programında saat değişiklikler yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleriyle oynayacağı maç saatlerinde değişiklik yapılmazken, diğer müsabakalar saat 18.00'de oynanacak.

42. haftanın yeni saatleri şöyle:

18.00: MKE Ankaragücü - Alanyaspor
18.00: DG Sivasspor - Kasımpaşa
18.00: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
18.00: Hatayspor - Gaziantep FK
18.00: Fatih Karagümrük - Denizlispor
18.00: Antalyaspor - Konyaspor
20.30: Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.30: Göztepe - Beşiktaş
20.30: Kayserispor - Fenerbahçe
20.30: Galatasaray - Yeni Malatyaspor

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Bu fiyat mümkün' iddiası! Altını olanlar dikkat

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Altın fiyatları artacak mı? İşte Ekonomist Cüneyt Paksoy'un al..
Kassam Tugayları ateşkes önerisini reddetti! 'Neden şimdi yoksa...'
Dünya

Kassam Tugayları ateşkes önerisini reddetti! 'Neden şimdi yoksa...'

Kassam Tugayları ateşkes önerilerini kesin bir dille reddetti. İşgalci İsrail'in de Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği açıkla..
Abbas resti çekti: Kudüs kırmızı çizgidir
Dünya

Abbas resti çekti: Kudüs kırmızı çizgidir

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kudüs’ün kırmızı çizgi olduğunu belirterek Kudüs özgürlüğüne kavuştuğu an barış ve istikrarın geleceği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay