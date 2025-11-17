  • İSTANBUL
Spor TFF duyurdu! Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek
Spor

TFF duyurdu! Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
TFF duyurdu! Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre; Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

